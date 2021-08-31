У МЗС повідомили про стан українських альпіністів, які потрапили під лавину на горі Казбек

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«Посольство України в Грузії встановило контакт із трьома українцями, які потрапили під лавину на горі Казбек. Їх було евакуйовано гелікоптером до міста Степанцмінда. Одна альпіністка отримала перелом руки, зараз вона госпіталізована. Стан інших двох альпіністів задовільний. Усі громадяни нині знаходяться в безпечному місці», - заявив дипломат.

Деталі

За словами Ніколенка, постраждалі планують завтра прибути до Тбілісі для подальшого повернення до України.

Консули забезпечать українських громадян необхідною консульською підтримкою.

Контекст

Раніше сьогодні ЗМІ з посиланням на місцевих рятувальників повідомили, що троє громадян України потрапили під лавину на горі Казбек. За попередньою інформацією, група альпіністів, яка потрапила під лавину, піднімалася з боку Грузії.



Як стало відомо пізніше, для порятунку українців у гори вирушили рятувальники з Польщі. Їм вдалось доправити наших громадян у безпечне місце.