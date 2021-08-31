Поляки врятували українців, які потрапили під лавину у горах Кавказу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Польські рятувальники провели рятувальну операцію на місці сходження лавини на горі Казбек, щоб надати допомогу громадянам Польщі та України, які потрапили під лавину. Про це повідомили у польському проекті "Безпечний Казбек", спрямованому на підвищення рівня безпеки громадян Польщі в районі масиву Казбек через сезонне чергування рятувальної групи, пише УНН.
Деталі
Так, рятувальну операцію провели у тому числі польські рятувальники, які діють в Грузії в межах програми "Безпечний Казбек".
Як розповів RMF24 координатор програми Марцин Бленські, внаслідок сходження постраждало 5 осіб: троє громадян України і двоє - Польщі. Найбільше постраждала українка. У жінки множинні переломи кінцівок.
Повідомляється, що в результаті рятувальної операції всі постраждалі були доставлені в місцеві лікарні.
Лавина зійшла на висоті близько 4700 метрів над рівнем моря і мала ширину понад 300 метрів.
Що було раніше
Раніше сьогодні ЗМІ з посиланням на місцевих рятувальників повідомили, що троє громадян України потрапили під лавину на горі Казбек. За попередньою інформацією, група альпіністів, яка потрапила під лавину, піднімалася з боку Грузії.