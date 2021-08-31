Поляки спасли украинцев, попавших под лавину в горах Кавказа
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Польские спасатели провели спасательную операцию на месте схождения лавины на горе Казбек, чтобы оказать помощь гражданам Польши и Украины, которые попали под лавину. Об этом сообщили в польском проекте "Безопасный Казбек", направленном на повышение уровня безопасности граждан Польши в районе массива Казбек через сезонное дежурство спасательной группы, пишет УНН.
Детали
Так, спасательную операцию провели в том числе польские спасатели, которые действуют в Грузии в рамках программы "Безопасный Казбек".
Как рассказал RMF24 координатор программы Марцин Бленски, в результате схождения пострадали 5 человек: трое граждан Украины и двое - Польши. Больше всего пострадала украинка. У женщины множественные переломы конечностей.
Сообщается, что в результате спасательной операции все пострадавшие были доставлены в местные больницы.
Лавина сошла на высоте около 4700 метров над уровнем моря и имела ширину более 300 метров.
Что было ранее
Ранее сегодня СМИ со ссылкой на местных спасателей сообщили, что трое граждан Украины попали под лавину на горе Казбек. По предварительной информации, группа альпинистов, попавших под лавину, поднималась со стороны Грузии.