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Украинские альпинисты попали под лавину в Северной Осетии - СМИ

Киев  •  УНН

 • 18026 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Три гражданина Украины попали под лавину на горе Казбек в Северной Осетии. Об этом со ссылкой на сообщение МЧС региона пишет местное издание “15-й Регион”, передает УНН.

Цитата

“Очевидец смог извлечь из-под снега женщину. По предварительной информации, у нее перелом ноги. Также по предварительной информации, группа альпинистов, попавшая под лавину, поднималась со стороны Грузии. В результате происшествия пострадали трое граждан Украины”, — сообщили в ведомстве.

Детали

Отметим, что на сайте главного управления МЧС по Республике Северная Осетия информация об альпинистах на данный момент отсутствует.

По данным СМИ, туристы попали под лавину на нейтральной территории. Для их эвакуации будут привлекать вертолет Грузии.

Что было ранее

Как сообщал УНН, в июле три человека заблудились в Альпах на высоте более четырех тысяч метров. Одного мужчину доставили в больницу с обморожением, двух женщин спасти не удалось.

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