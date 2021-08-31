Українські альпіністи потрапили під лавину в Північній Осетії - ЗМІ

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“Очевидець зміг витягти з-під снігу жінку. За попередньою інформацією, у неї перелом ноги. Також за попередньою інформацією, група альпіністів, яка потрапила під лавину, піднімалася з боку Грузії. В результаті події постраждали троє громадян України”, — повідомили у відомстві.

Деталі

Зазначимо, що на сайті головного управління МНС по Республіці Північна Осетія інформація про альпіністів на даний момент відсутня.



За даними ЗМІ, туристи потрапили під лавину на нейтральній території. Для їхньої евакуації будуть залучати вертоліт Грузії.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, у липні три людини заблукали в Альпах на висоті понад чотири тисячі метрів. Одного чоловіка доставили в лікарню з обмороженням, двох жінок врятувати не вдалося.