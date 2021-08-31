В МИД сообщили о состоянии украинских альпинистов, попавших под лавину на горе Казбек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Все граждане Украины, которые попали под лавину на горе Казбек, сейчас находятся в безопасном месте Одна женщина получила перелом руки, состояние двух других альпинистов удовлетворительное. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, комментарий которого располагает УНН.
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“Посольство Украины в Грузии установило контакт с тремя украинцами, попавшими под лавину на горе Казбек. Они были эвакуированы вертолетом в город Степанцминда. Одна альпинистка получила перелом руки, сейчас она госпитализирована. Состояние двух других альпинистов удовлетворительное. Все граждане сейчас находятся в безопасном месте”, - заявил дипломат.
Детали
По словам Николенко, пострадавшие планируют завтра прибыть в Тбилиси для дальнейшего возвращения в Украину.
Консулы обеспечат украинских граждан необходимой консульской поддержкой.
Контекст
Ранее сегодня СМИ со ссылкой на местных спасателей сообщили, что трое граждан Украины попали под лавину на горе Казбек. По предварительной информации, группа альпинистов, попавших под лавину, поднималась со стороны Грузии.
Как стало известно позже, для спасения украинцев в горы отправились спасатели из Польши. Им удалось доставить наших граждан в безопасное место.