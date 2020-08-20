У МЗС повідомили про ситуацію з українцями із табору біженців у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ тримає на постійному контролі ситуацію, в якій опинилися українські громадяни у Сирії у таборі біженців "Аль-Хол" та не припиняє системної взаємодії із партнерами для їх повернення додому. Про це йдеться у коментарі МЗС, оприлюдненому пресслужбою відомства, передає УНН.
"МЗС тримає на постійному контролі ситуацію, в якій опинилися наші співгромадяни у Сирії у таборі біженців "Аль-Хол" та не припиняє системної взаємодії із нашими закордонними партнерами щодо їх репатріації додому", - повідомили у міністерстві.
Дипломати наголошують, що МЗС завжди дбає про своїх громадян, захист прав та інтересів українців за кордоном є пріоритетним завданням нашого відомства.
"Докладаємо максимальних зусиль задля забезпечення належних умов перебування наших співвітчизників та сприяємо, у разі необхідності, їх безпечному поверненню на Батьківщину", - додали у відомстві.
Нагадаємо, напередодні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров публічно звернувся до Президента Володимира Зеленського із закликом посприяти поверненню в Україну близько 100 жінок та дітей, які перебувають у таборі для біженців "Аль-Хол" (Сирія).