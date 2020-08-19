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Чубаров закликав Зеленського посприяти звільненню українців із табору біженців у Сирії

Чубаров закликав Зеленського посприяти звільненню українців із табору біженців у Сирії

Київ • УНН

 • 16139 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров публічно звернувся до Президента Володимира Зеленського із закликом посприяти поверненню в Україну близько 100 жінок та дітей, які перебувають у таборі для біженців Аль-Хол (Сирія). Про це він написав у Facebook, передає УНН.

"Шановний Володимире Олександровичу, як ви знаєте, у міжнародному таборі для біженців Аль-Хол (Ель-Хол), що знаходиться на території Сирії, вже більше 1,5 року очікують евакуації на Батьківщину близько 100 громадян України – жінки та їхні неповнолітні діти. Повторно акцентую вашу увагу на тому, що мова йде виключно про жінок і їхніх дітей - громадян України. Міжнародні організації характеризують умови у таборі Аль-Хол як гуманітарну кризу: не вистачає їжі, води і медичної допомоги, діти помирають від хвороб. Щодня помирають 10-20 осіб", - написав Чубаров.

За його словами, з метою оперативного вирішення питань повернення громадян України, які перебувають у таборі для біженців Аль-Хол, ще у травні 2019 року за участі представників профільних задіяних відомств при уряді було створено Робочу групу задля координації дій залучених українських міністерств і відомств.

"Маю зазначити, що за кілька місяців спільної роботи були виконані всі необхідні дії з підготовки до евакуації громадян України, однак евакуація не відбулася", - додав він.

Окрім того, Чубаров наголосив, що кожного тижня до Меджлісу кримськотатарського народу продовжують надходити сповнені відчаю і болю звернення громадянок України, які очікують на повернення в Україну.

"Сподіваюсь бути почутим цього разу вами та вашими помічниками з питання, від термінового вирішення якого залежить, без перебільшення, життя і здоров'я близько 100 жінок і малолітніх дітей - громадян України та їхнє термінове повернення додому – в Україну", - підсумував Чубаров.

Нагадаємо, у березні 2019 року на адресу Меджлісу кримськотатарського народу та на адресу Рефата Чубарова, надходять звернення жінок — громадян України різних національностей, які опинилися разом з малолітніми дітьми на території Сирії, з проханнями допомогти їм повернутися в Україну.

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