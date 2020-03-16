У МЗС повідомили про групу українців, що "застрягли" у Чилі та Бразилії

КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністерству закордонних справ України відомо про українців, які знаходяться у найвіддаленіших куточках — зокрема і в Чилі. Про це сказав на брифінгу у понеділок Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.