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У МЗС повідомили про групу українців, що "застрягли" у Чилі та Бразилії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністерству закордонних справ України відомо про українців, які знаходяться у найвіддаленіших куточках — зокрема і в Чилі. Про це сказав на брифінгу у понеділок Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

“Ми знаємо про українців, які знаходяться у найвіддаленіших куточках — у нас наприклад взагалі є група українців, які взагалі у Чилі сидять. Їм теж треба буде допомагати виїжджати... На карантині у нас зараз сотні громадян — в Єгипті зараз в готелі застрягли, у Бразилії група з 14 осіб, екіпаж судна, на якому виявлено коронавірус і вони сидять на карантині”, — сказав Кулеба.

Він також прокоментував слова журналіста про те, що наразі 700 громадян України “застрягли” на Балі.

“Безумовно, якщо через стан авіагалузі в світі всі квитки викуплені, їм потрібно, там, якщо вони не можуть вилетіти своїм ходом, вони мають зберігати спокій, зконтактувати з нашим посольством в Індонезії, а я доручаю у таких випадках посольствам проводити перемовини з урядами відповідних країн, щоб адміністративні штрафи або доплати... прострочення дозволів на перебування в країні не лягали тягарем на громадян”, — додав міністр.

Додамо, Україна повертає паралімпійську збірну з біатлону зі Швеції.

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