В МИД сообщили о группе украинцев, "застрягших" в Чили и Бразилии

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Министерству иностранных дел Украины известно о украинцах, находящихся в самых отдаленных уголках — в том числе и в Чили. Об этом сказал на брифинге в понедельник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

“Мы знаем о украинцах, которые находятся в самых отдаленных уголках — у нас например вообще группа украинцев, которые вообще в Чили сидят. Им тоже надо будет помогать выезжать... На карантине у нас сейчас сотни граждан — в Египте сейчас в гостинице застряли, в Бразилии группа из 14 человек, экипаж судна, на котором обнаружен коронавирус и они сидят на карантине”, — сказал Кулеба.

Он также прокомментировал слова журналиста о том, что сейчас 700 граждан Украины “застряли” на Бали.

“Безусловно, если по состоянию авиаотрасли в мире все билеты выкуплены, им нужно, там, если они не могут вылететь своим ходом, они должны сохранять спокойствие, контактировать с нашим посольством в Индонезии, а я поручаю в таких случаях посольствам проводить переговоры с правительствами соответствующих стран, чтобы административные штрафы или доплаты... просрочки разрешений на пребывание в стране не ложились бременем на граждан”, — добавил министр.

Добавим, Украина возвращает паралимпийскую сборную по биатлону из Швеции.

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