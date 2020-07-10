У МЗС повідомили про безпекові очікування України від головування Німеччини у Раді ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Україна очікує від головування Німеччини в Раді ЄС продовження тісної співпраці з Євросоюзом і ФРН у боротьбі з російською агресією і відновлення територіальної цілісності нашої країни. Про це під час онлайн-дискусії у п’ятницю сказала директор департаменту ЄС і НАТО МЗС України Марина Михайленко, передає кореспондент УНН.
"У наших пріоритетах - продовження тісної співпраці з ЄС і з Німеччиною в національній якості по боротьбі з російською агресією і відновленням територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах", - сказала Михайленко.
Вона нагадала, що Німеччина відіграє важливу роль у цьому процесі, зокрема - в рамках "нормандського формату".
"Перше наше очікування стосується подальшої роботи в рамках "нормандського формату". І у разі, якщо не буде досягнуто прогресу по реалізації "мінських домовленостей", ми очікуємо продовження всіх режимів санкцій, які були застосовані проти РФ. Якщо ситуація буде погіршуватись, а вона, ми вважаємо, погіршується такими деструктивними кроками, як паспортизація українського населення на Донбасі... Ми будемо закликати у подальшому працювати з нашими партнерами саме у напрямку посилення санкційних режимів", - зазначила дипломат.
Крім того, з її слів, боротьба з дезінформацією - це ще одне з пріорітетних питань для України. Українська сторона зацікавлена у поглибленні співпраці з ЄС у боротьбі з дезінформацією і протидії кіберзагрозам.
"Ми дуже зацікавлені в участі у такій програмі як PESCO в тому випадку, коли все ж таки буде прийнятий якийсь базис для залучення третіх країн до співпраці в рамках цієї програми", - додала директор департаменту ЄС і НАТО.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 1 липня привітав Німеччину з початком головування у Раді Європейського Союзу.