В МИДе сообщили об ожиданиях Украины в сфере безопасности от председательства Германии в Совете ЕС

КИЕВ. 10 июля. УНН. Украина ожидает от председательства Германии в Совете ЕС продолжения сотрудничества с Евросоюзом и ФРГ в борьбе с российской агрессией и восстановление территориальной целостности нашей страны. Об этом во время онлайн-дискуссии в пятницу сказала директор департамента ЕС и НАТО МИДа Украины Марина Михайленко, передает корреспондент УНН.