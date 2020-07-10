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В МИДе сообщили об ожиданиях Украины в сфере безопасности от председательства Германии в Совете ЕС

В МИДе сообщили об ожиданиях Украины в сфере безопасности от председательства Германии в Совете ЕС

Киев  •  УНН

 • 17020 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Украина ожидает от председательства Германии в Совете ЕС продолжения сотрудничества с Евросоюзом и ФРГ в борьбе с российской агрессией и восстановление территориальной целостности нашей страны. Об этом во время онлайн-дискуссии в пятницу сказала директор департамента ЕС и НАТО МИДа Украины Марина Михайленко, передает корреспондент УНН.

"В наших приоритетах - продолжение тесного сотрудничества с ЕС и с Германией в национальном качестве по борьбе с российской агрессией и восстановлением территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - сказала Михайленко.

Она напомнила, что Германия играет важную роль в этом процессе, в частности - в рамках "нормандского формата".

"Первое наше ожидание касается дальнейшей работы в рамках "нормандского формата". И в случае, если не будет достигнут прогресс по реализации "минских договоренностей", мы ожидаем продолжения всех режимов санкций, которые были применены против РФ. Если ситуация будет ухудшаться, а она, мы считаем, ухудшается такими деструктивными шагами, как паспортизация украинского населения на Донбассе... мы будем призывать в дальнейшем работать с нашими партнерами именно в сторону усиления санкционных режимов", - отметила дипломат.

Кроме того, по ее словам, борьба с дезинформацией - это еще один из приоритетных вопросов для Украины. Украинская сторона заинтересована в углублении сотрудничества с ЕС в борьбе с дезинформацией и противодействия киберугрозам.

"Мы очень заинтересованы в участии в такой программе как PESCO в том случае, когда все же будет принят какой-то базис для привлечения третьих стран к сотрудничеству в рамках этой программы", - добавила директор департамента ЕС и НАТО.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля поздравил Германию с началом председательства в Совете Европейского Союза.

Украинские Национальные Новости

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