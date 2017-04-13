У МЗС повідомили, коли можлива зустріч П.Порошенка з Д.Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Стало відомо за яких умов можлива зустріч Президента України Петра Порошенка з Президентом США Дональдом Трампом. Про це журналістам заявив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
"Коли ми будемо мати можливість домовитись чітко про всі наші дії, яким чином ми будемо далі діяти (тиснути – ред.) на Росію…", - сказав П.Клімкін, відповідаючи на запитання, коли можлива зустріч двох президентів.
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Він наголосив, що Україна і США знаходяться у щільному контакті.
"Я сподіваюся, що мені вдасться найближчим часом ще раз відвідати Вашингтон", - сказав П.Клімкін.
Він також додав, що під час останньої розмови Президента України П.Порошенка з Віце-президентом США, американська сторона запевнила, що "вона з Україною".