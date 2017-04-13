У МЗС повідомили, коли можлива зустріч П.Порошенка з Д.Трампом

"Коли ми будемо мати можливість домовитись чітко про всі наші дії, яким чином ми будемо далі діяти (тиснути – ред.) на Росію…", - сказав П.Клімкін, відповідаючи на запитання, коли можлива зустріч двох президентів.

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Він наголосив, що Україна і США знаходяться у щільному контакті.

"Я сподіваюся, що мені вдасться найближчим часом ще раз відвідати Вашингтон", - сказав П.Клімкін.

Він також додав, що під час останньої розмови Президента України П.Порошенка з Віце-президентом США, американська сторона запевнила, що "вона з Україною".