В МИД сообщили, когда возможна встреча П.Порошенко с Д.Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Стало известно при каких условиях возможна встреча Президента Украины Петра Порошенко с Президентом США Дональдом Трампом. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
"Когда мы будем иметь возможность договориться четко о наших действиях, каким образом мы будем дальше действовать (давить - ред.) на Россию ...", - сказал П.Климкин, отвечая на вопрос, когда возможна встреча двух президентов.
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Он отметил, что Украина и США находятся в плотном контакте.
"Я надеюсь, что мне удастся в ближайшее время еще раз посетить Вашингтон", - сказал П.Климкин.
Он также добавил, что во время последнего разговора Президента Украины П.Порошенко с вице-президентом США, американская сторона заверила, что "она с Украиной".