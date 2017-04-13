В МИД сообщили, когда возможна встреча П.Порошенко с Д.Трампом

"Когда мы будем иметь возможность договориться четко о наших действиях, каким образом мы будем дальше действовать (давить - ред.) на Россию ...", - сказал П.Климкин, отвечая на вопрос, когда возможна встреча двух президентов.

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Он отметил, что Украина и США находятся в плотном контакте.

"Я надеюсь, что мне удастся в ближайшее время еще раз посетить Вашингтон", - сказал П.Климкин.

Он также добавил, что во время последнего разговора Президента Украины П.Порошенко с вице-президентом США, американская сторона заверила, что "она с Украиной".