У МЗС Польщі заявили, що стурбовані маршем у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Міністерство закордонних справ Польщі заявили про стурбованість у зв’язку з демонстрацією у Львові, яку організував Національний корпус під гаслами “Львів не для польських панів” та “кому належить Львів”, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
“Міністерство закордонних справ Республіки Польща зі стурбованостю відзначило хід демонстрації, що її організував Національний корпус під гаслами „Львів не для польських панів“ та „кому належить Львів“. Такого типу події можуть спричинити непотрібну напруженість між громадянами обох країн”, — йдеться у комюніке МЗС Польщі.
У польському дипломатичному відомстві також висловили стурбованість загостренням наративу деяких політичних кіл України щодо Польщі та поляків. Відомство підкреслило, що Польща багато років підтримує Україну як в політичному та оборонному аспектах, так і в економіці (включаючи енергетику).
У цьому контексті, зазначається, МЗС Польщі висловило надію на те, що українська влада відсторониться від поглядів, представлених організаторами маніфестації у Львові та пов’язаними з ними колами.
Міністерство закордонних справ ще раз наголосило на готовності до подальшого діалогу з правових питань, що виникають із минулого.
Нагадаємо, 4 березня у центрі Львова учасники націоналістичних організацій провели захід “Пам’ятай Героїв” на честь командира УПА Романа Шухевича.