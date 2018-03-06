В МИД Польши заявили, что обеспокоены маршем во Львове

"Министерство иностранных дел Республики Польша с обеспокоенностью отметило ход демонстрации, которую организовал Национальный корпус под лозунгами "Львов не для польских господ" и "кому принадлежит Львов". Такого типа события могут вызвать ненужную напряженность между гражданами обеих стран", - говорится в коммюнике МИД Польши.

В польском дипломатическом ведомстве также выразили обеспокоенность обострением нарратива некоторых политических кругов Украины относительно Польши и поляков. Ведомство подчеркнуло, что Польша много лет поддерживает Украину как в политическом и оборонном аспектах, так и в экономике (включая энергетику).

В этом контексте отмечается, МИД Польши выразил надежду на то, что украинская власть отстранится от взглядов, представленных организаторами манифестации во Львове и связанными с ними кругами.

Министерство иностранных дел еще раз подчеркнуло готовность к дальнейшему диалогу по правовым вопросам, возникающим из прошлого.

Напомним, 4 марта в центре Львова участники националистических организаций провели мероприятие "Помни Героев" в честь командира УПА Романа Шухевича.