У МЗС підтвердили загибель українця у горах Грузії

"Триває операція з евакуації тіла загиблого українця. Погодні умови, висота гір, неможливість організувати спуск тіла з гори без гелікоптера через небезпеку сходження лавин ускладнюють рятувальну операцію", - сказав він.



Кирилич також розповів, що за оперативною інформацією рятувальних служб, ще одного українця зняли з гори.



"Інший українець, постраждалий, - госпіталізований, очікується, що до кінця тижня залишить лікарню. Консул підтримує контакт з рятувальними службами, страховою компанією, рідними", - додав він.



Нагадаємо, український турист, який заблукав на горі Тетнульд в Местія загинув. Перерване через негоду операція по спуску його тіла відновилася вранці 24 липня.