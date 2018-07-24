У МЗС підтвердили загибель українця у горах Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Громадянин України загинув у горах Грузії. Наразі триває рятувальна операція з евакуації тіла українця. Про це повідомив УНН заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
"Триває операція з евакуації тіла загиблого українця. Погодні умови, висота гір, неможливість організувати спуск тіла з гори без гелікоптера через небезпеку сходження лавин ускладнюють рятувальну операцію", - сказав він.
Кирилич також розповів, що за оперативною інформацією рятувальних служб, ще одного українця зняли з гори.
"Інший українець, постраждалий, - госпіталізований, очікується, що до кінця тижня залишить лікарню. Консул підтримує контакт з рятувальними службами, страховою компанією, рідними", - додав він.
Нагадаємо, український турист, який заблукав на горі Тетнульд в Местія загинув. Перерване через негоду операція по спуску його тіла відновилася вранці 24 липня.