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У МЗС підтвердили загибель українця у горах Грузії

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Громадянин України загинув у горах Грузії. Наразі триває рятувальна операція з евакуації тіла українця. Про це повідомив УНН заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.

"Триває операція з евакуації тіла загиблого українця. Погодні умови, висота гір, неможливість організувати спуск тіла з гори без гелікоптера через небезпеку сходження лавин ускладнюють рятувальну операцію", - сказав він.

Кирилич також розповів, що за оперативною інформацією рятувальних служб, ще одного українця зняли з гори.

"Інший українець, постраждалий, - госпіталізований, очікується, що до кінця тижня залишить лікарню. Консул підтримує контакт з рятувальними службами, страховою компанією, рідними", - додав він.

Нагадаємо, український турист, який заблукав на горі Тетнульд в Местія загинув. Перерване через негоду операція по спуску його тіла відновилася вранці 24 липня.

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