В МИД подтвердили гибель украинца в горах Грузии

"Продолжается операция по эвакуации тела погибшего украинца. Погодные условия, высота гор, невозможность организовать спуск тела с горы без вертолета из-за опасности схода лавин затрудняют спасательную операцию", - сказал он.



Кирилич также рассказал, что по оперативной информации спасательных служб, еще один украинец был снят с горы.



"Другой украинец, пострадавший - госпитализирован, ожидается, что к концу недели он покинет больницу. Консул поддерживает контакт со спасательными службами, страховой компанией, родными", - добавил он.



Напомним, украинский турист, который заблудился на горе Тетнульд в Местия погиб. Спасательная операция, коотрая была перервана из-за непогоды, по спуску его тела восстановилась утром 24 июля.