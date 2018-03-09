У МЗС підтвердили загибель двох українців у ДТП в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель двох громадян України внаслідок ДТП з легковим авто і вантажівкою, яка сталась по дорозі до польського Перемишля. Про це заявила речниця МЗС Мар’яна Беца на своїй сторінці в Twitter.
“Внаслідок ДТП в Польщі 2 громадян України загинуло, четверо громадян перебувають в лікарні. Щирі співчуття рідним. Консули надають допомогу”, — йдеться в повідомленні речниці.
Нагадаємо, 9 березня дорогою до Перемишля автомобіль Ford з шістьома громадянами України раптово з’їхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою з напівпричепом, двоє осіб загинули. Під час аварії на дорозі були складні погодні умови — дорога була дуже слизькою, видимість поганою через туман.