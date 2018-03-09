В МИД подтвердили гибель двух украинцев в результатет ДТП в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель двух граждан Украины в результате ДТП с легковым авто и грузовиком, которое произошло по дороге к польскому Перемышля. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца на своей странице в Twitter.
"В результате ДТП в Польше 2 граждан Украины погибли, четверо граждан находятся в больнице. Искренние соболезнования родным. Консулы оказывают помощь", - говорится в сообщении пресс-секретаря.
Напомним, 9 марта дорогой в Перемышль автомобиль Ford с шестью гражданами Украины внезапно съехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с полуприцепом, два человека погибли. Во время аварии на дороге были сложные погодные условия - дорога была очень скользкой, видимость - плохой из-за тумана.