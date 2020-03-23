У МЗС підтвердили факт інфікування іноземців після візиту в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністерство закордонних справ підтвердило факт інфікування громадян Молдови після візиту в Україну. Про це на брифінгу у понеділок заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Можемо підтвердити цю інформацію. Посольство України в Молдові звернулось до молдовської сторони надати більше деталей щодо цієї історії. Не знаю, чи вони саме в Почаівській лаврі захворіли, але що є такі випадки захворювання громадян, які повернулись з території України - це факт", - сказав міністр.
Раніше з'явилась інформація про громадян Молдови, які повернулись з Почаївської лаври на Тернопільщині і у них підтвердили коронавірус.