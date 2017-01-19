У МЗС перевіряють, чи є українці серед жертв сходження лавини в Італії

"Консул України перевіряє, чи немає українців серед постраждалих унаслідок сходження снігової лавини в Італії", - йдеться у повідомленні у Twitter.

Нагадаємо, рятувальники повідомили про загиблих внаслідок сходження лавини на готель в Італії.

Як повідомляв УНН, лавина в Італії заблокувала готель з відвідувачами.