У МЗС перевіряють, чи є українці серед жертв сходження лавини в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Консул України перевіряє, чи є українці серед постраждалих внаслідок сходження лавини в Італії. Про це повідомляє прес-служба департаменту консульської служби МЗС України, передає УНН.
"Консул України перевіряє, чи немає українців серед постраждалих унаслідок сходження снігової лавини в Італії", - йдеться у повідомленні у Twitter.
Нагадаємо, рятувальники повідомили про загиблих внаслідок сходження лавини на готель в Італії.
Як повідомляв УНН, лавина в Італії заблокувала готель з відвідувачами.