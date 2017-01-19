В МИД проверяют, есть ли украинцы среди жертв схода лавины в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Консул Украины проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате схода лавины в Италии. Об этом сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.
"Консул Украины проверяет, нет ли украинцев среди пострадавших в результате схода снежной лавины в Италии", - говорится в сообщении в Twitter.
Напомним, спасатели сообщили о погибших в результате схода лавины на отель в Италии.
Как сообщал УНН, лавина в Италии заблокировала отель с посетителями.