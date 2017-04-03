У МЗС оприлюднили рекомендації для українців, які перебувають у Санкт-Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. МЗС України порекомендувало українцям, які перебувають у Санкт-Петербурзі, номери "гарячих ліній" російських відомств та українського генконсульства. Відповідну інформацію було оприлюднено на сторінці у Facebook Департаменту консульської служби МЗС України, передає УНН.
У зв’язку з вибухами у метрополітені міста Санкт-Петербург 3 квітня 2017 року Департамент консульської служби інформує, що у Санкт-Петербурзі створено оперативний штаб та відкрито "гарячі лінії":
+ 7 (812) 299-99-99 – телефон довіри ГУ МНС РФ в Санкт-Петербурзі;
+ 7 (495) 983-79-01 – довідкова МНС РФ;
+ 7 (499) 216-99-99 – єдина довідкова.
Крім того, зазначається, що громадяни України можуть звернутися на цілодобову "гарячу лінію" Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі +7 (921) 304-05-72 або на додаткову цілодобову "гарячу лінію" МЗС (044) 238-17-77, адреса електронної пошти: [email protected].
Нагадаємо, у метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі. З офіційних джерел відомо про 50 постраждалих.
Станом на 16:00 про українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга інформації не було.
У генпрокуратурі РФ назвали НП у метро Санкт-Петербурга терактом.
Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалим в метро Санкт-Петербурга.