В МИД обнародовали рекомендации для украинцев, которые находятся в Санкт-Петербурге

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 81158 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112075 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170439 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125405 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122311 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115480 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106305 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107393 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103839 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МИД обнародовали рекомендации для украинцев, которые находятся в Санкт-Петербурге

В МИД обнародовали рекомендации для украинцев, которые находятся в Санкт-Петербурге

Киев  •  УНН

 • 8434 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. МИД Украины порекомендовало украинцам, которые находятся в Санкт-Петербурге, номера "горячих линий" российских ведомств и украинского генконсульства. Соответствующая информация была обнародована на странице в Facebook Департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.

В связи со взрывами в метрополитене города Санкт-Петербург 3 апреля 2017 Департамент консульской службы информирует, что в Санкт-Петербурге создан оперативный штаб и открыта "горячие линии":

+7 (812) 299-99-99 - телефон доверия ГУ МЧС РФ в Санкт-Петербурге;

+ 7 (495) 983-79-01 - справочная МЧС РФ;

+7 (499) 216-99-99 - единая справочная.

Кроме того, отмечается, что граждане Украины могут обратиться на круглосуточную "горячую линию" Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге +7 (921) 304-05-72 или на дополнительную круглосуточную "горячую линию" МИД (044) 238-17-77 , адрес электронной почты: [email protected].

Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие . Из официальных источников известно о 50 пострадавших .

По состоянию на 16:00 о украинском среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было.

В генпрокуратуре РФ назвали ЧП в метро Санкт-Петербурга терактом .

Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в метро Санкт-Петербурга .

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