В МИД обнародовали рекомендации для украинцев, которые находятся в Санкт-Петербурге

В связи со взрывами в метрополитене города Санкт-Петербург 3 апреля 2017 Департамент консульской службы информирует, что в Санкт-Петербурге создан оперативный штаб и открыта "горячие линии":

+7 (812) 299-99-99 - телефон доверия ГУ МЧС РФ в Санкт-Петербурге;

+ 7 (495) 983-79-01 - справочная МЧС РФ;

+7 (499) 216-99-99 - единая справочная.

Кроме того, отмечается, что граждане Украины могут обратиться на круглосуточную "горячую линию" Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге +7 (921) 304-05-72 или на дополнительную круглосуточную "горячую линию" МИД (044) 238-17-77 , адрес электронной почты: [email protected].

Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие . Из официальных источников известно о 50 пострадавших .

По состоянию на 16:00 о украинском среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было.

В генпрокуратуре РФ назвали ЧП в метро Санкт-Петербурга терактом .



Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в метро Санкт-Петербурга .