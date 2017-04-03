В МИД обнародовали рекомендации для украинцев, которые находятся в Санкт-Петербурге
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. МИД Украины порекомендовало украинцам, которые находятся в Санкт-Петербурге, номера "горячих линий" российских ведомств и украинского генконсульства. Соответствующая информация была обнародована на странице в Facebook Департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.
В связи со взрывами в метрополитене города Санкт-Петербург 3 апреля 2017 Департамент консульской службы информирует, что в Санкт-Петербурге создан оперативный штаб и открыта "горячие линии":
+7 (812) 299-99-99 - телефон доверия ГУ МЧС РФ в Санкт-Петербурге;
+ 7 (495) 983-79-01 - справочная МЧС РФ;
+7 (499) 216-99-99 - единая справочная.
Кроме того, отмечается, что граждане Украины могут обратиться на круглосуточную "горячую линию" Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге +7 (921) 304-05-72 или на дополнительную круглосуточную "горячую линию" МИД (044) 238-17-77 , адрес электронной почты: [email protected].
Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие . Из официальных источников известно о 50 пострадавших .
По состоянию на 16:00 о украинском среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было.
В генпрокуратуре РФ назвали ЧП в метро Санкт-Петербурга терактом .
Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в метро Санкт-Петербурга .