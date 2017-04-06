У МЗС очікують остаточного рішення Ради ЄС щодо "безвізу" найближчими тижнями

“Україна вітає сьогоднішнє схвалення Європейським Парламентом законодавчої пропозиції стосовно лібералізації візового режиму для громадян України. Широка підтримка цього рішення серед всіх провідних сил ЄП є визнанням прогресу нашої держави в імплементації широкомасштабних реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією, забезпечення прав людини, управлінні кордонами та міграцією”, — йдеться в повідомленні.

Також у МЗС наголосили, що Україна рішуче налаштована продовжувати комплексні реформи і розраховує на подальшу підтримку з боку Євросоюзу.

Крім того, у заяві йдеться, що МЗС очікує схвалення остаточного рішення Радою ЄС найближчими тижнями.

“Очікуємо, що Рада ЄС схвалить остаточне рішення найближчими тижнями, що дозволить громадянам України скористатися можливостями безвізових подорожей до ЄС вже під час цьогорічних літніх відпусток”, — йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.