В МИД ожидают окончательного решения Совета ЕС по "безвизу" в ближайшие недели
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины поприветствовали поддержку Европейским парламентом предоставления украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС и заявили, что ожидают окончательного решения Совета ЕС в ближайшие недели. Об этом говорится в официальном комментарии ведомства, передает УНН.
“Украина приветствует сегодняшнее одобрение Европейским парламентом законодательного предложения по либерализации визового режима для граждан Украины. Широкая поддержка этого решения среди всех ведущих сил ЕП является признанием прогресса нашего государства в осуществлении широкомасштабных реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией, обеспечения прав человека, управлении границами и миграцией”, — говорится в сообщении.
Также в МИД отметили, что Украина решительно настроена продолжать комплексные реформы и рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны Евросоюза.
Кроме того, в заявлении говорится, что МИД ожидает одобрения окончательного решения Советом ЕС в ближайшие недели.
“Ожидаем, что Совет ЕС примет окончательное решение в ближайшие недели, что позволит гражданам Украины воспользоваться безвизовыми поездками в ЕС уже во время этих летних отпусков”, — говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС.