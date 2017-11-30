У МЗС Німеччини підтримали розміщення миротворців ООН на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Очільник міністерства закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив про підтримку розміщення миротворчої місії ООН на Сході України, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель підтримує розміщення миротворчої місії ООН на Сході України”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що про це він заявив під час візиту до Вашингтона.
Окрім того, міністр додав, що миротворці ООН повинні гарантувати, що угода про припинення вогню поважається і що важку зброю буде виведено з Донбасу, зазначивши, що для цього потрібен “надійний мандат” Ради Безпеки ООН.
З.Габріель підкреслив, що досі існують “значні розбіжності” з Росією щодо формування такої миротворчої місії ООН.
Як повідомляв УНН, у США виступають проти участі росіян у миротворчій місії ООН на Донбасі.