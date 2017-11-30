У МЗС Німеччини підтримали розміщення миротворців ООН на Донбасі

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Очільник міністерства закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив про підтримку розміщення миротворчої місії ООН на Сході України, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель підтримує розміщення миротворчої місії ООН на Сході України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що про це він заявив під час візиту до Вашингтона.

Окрім того, міністр додав, що миротворці ООН повинні гарантувати, що угода про припинення вогню поважається і що важку зброю буде виведено з Донбасу, зазначивши, що для цього потрібен “надійний мандат” Ради Безпеки ООН.

З.Габріель підкреслив, що досі існують “значні розбіжності” з Росією щодо формування такої миротворчої місії ООН.

Як повідомляв УНН, у США виступають проти участі росіян у миротворчій місії ООН на Донбасі.

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