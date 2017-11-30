В МИД Германии поддержали размещение миротворцев ООН на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил о поддержке размещения миротворческой миссии ООН на Востоке Украины, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поддерживает размещение миротворческой миссии ООН на Востоке Украины”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что об этом он заявил во время визита в Вашингтон.
Кроме того, министр добавил, что миротворцы ООН должны гарантировать, что соглашение о прекращении огня уважается и тяжелое оружие будет выведено из Донбасса, отметив, что для этого нужен “надежный мандат” Совета Безопасности ООН.
З.Габриель подчеркнул, что до сих пор существуют “значительные разногласия” с Россией по формированию такой миротворческой миссии ООН.
Как сообщал УНН, в США выступают против участия россиян в миротворческой миссии ООН в Донбассе.