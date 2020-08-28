У МЗС не виключають можливість повернення українського посла в Білорусь

“Українського посла (в Білорусі - ред.) ми викликали на консультації, це жорсткий крок, в нас були легітимні підстави це зробити... Я не виключаю повернення посла після завершення консультацій і формування тих рішень, на основі яких ми будемо надалі розвивати відносини з Білоруссю”, — сказав Кулеба.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України відбулася робоча нарада за участі викликаного посла України у Білорусі Ігоря Кизима щодо ситуації в Республіці Білорусь, яка склалась після президентських виборів 9 серпня. За результатами наради МЗС надасть Президенту України Володимиру Зеленському пропозиції щодо розвитку українсько-білоруських відносин.