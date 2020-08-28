У МЗС не виключають можливість повернення українського посла в Білорусь
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня УНН. Посла України в Білорусі Ігоря Кизима, якого викликали на консультації, можливо, повернуть назад після формування рішень щодо відносин між країнами. Про це наголосив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
“Українського посла (в Білорусі - ред.) ми викликали на консультації, це жорсткий крок, в нас були легітимні підстави це зробити... Я не виключаю повернення посла після завершення консультацій і формування тих рішень, на основі яких ми будемо надалі розвивати відносини з Білоруссю”, — сказав Кулеба.
Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України відбулася робоча нарада за участі викликаного посла України у Білорусі Ігоря Кизима щодо ситуації в Республіці Білорусь, яка склалась після президентських виборів 9 серпня. За результатами наради МЗС надасть Президенту України Володимиру Зеленському пропозиції щодо розвитку українсько-білоруських відносин.