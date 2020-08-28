В МИД не исключают возможность возвращения украинского посла в Беларусь

"Украинского посла (в Беларуси - ред.) мы вызвали на консультации, это жесткий шаг, у нас были легитимные основания это сделать... Я не исключаю возвращения посла после завершения консультаций и формирования тех решений, на основе которых мы будем в дальнейшем развивать отношения с Беларусью", - сказал Кулеба.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины состоялось рабочее совещание с участием вызванного посла Украины в Беларуси Игоря Кизима по ситуации в Республике Беларусь, которая сложилась после президентских выборов 9 августа. По результатам совещания МИД предоставит Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложения по развитию белорусско-украинских отношений.