У МЗС назвали провокаційними заяви О.Лукашенка про підготовку в Україні бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Висловлювання керівництва Білорусі щодо підготовки на території України озброєних бойовиків не відповідають дійсності і шкодять розвитку добросусідських відносин між країнами. Про це йдеться у коментарі МЗС України, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
“Висловлювання керівництва Білорусі щодо нібито підготовки на території України озброєних бойовиків не відповідають дійсності, є провокаційними і шкодять розвитку добросусідських відносин між Україною та Білоруссю”, — йдеться в коментарі.
Крім того, у МЗС України звернули увагу на те, що саме партнер Білорусі по Союзній державі — Російська Федерація — в рамках гібридної агресії розвинула як на своїй території, так і на окупованих українських землях цілі тренувальні табори для найманців і бойовиків.
“Підтримуючи та експортуючи тероризм, Росія цілеспрямовано підриває стабільність і безпеку в регіоні, до якого належать як Україна, так і Білорусь”, — йдеться в коментарі.
Також у МЗС наголосили, що Україна передала до Міжнародного суду ООН чисельні докази підтримки та фінансування РФ тероризму на окупованих територіях України.
“Ми готові до тісного міжнародного співробітництва у протидії будь-яким проявам тероризму, у т.ч. з Білоруссю”, — зазначили у МЗС.
Як повідомляв УНН, 21 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання в Білорусі бойовиків, які тренувались в Україні.