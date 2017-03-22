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В МИД назвали провокационными заявления А.Лукашенко о подготовке в Украине боевиков

Киев • УНН

 • 8585 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Высказывания руководства Беларуси по подготовке на территории Украины вооруженных боевиков не соответствуют действительности и вредят развитию добрососедских отношений между странами. Об этом говорится в комментарии МИД Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Высказывания руководства Беларуси о якобы подготовке на территории Украины вооруженных боевиков не соответствуют действительности, являются провокационными и вредят развитию добрососедских отношений между Украиной и Беларусью", - говорится в комментарии.

Кроме того, в МИД Украины обратили внимание на то, что именно партнер Беларуси по Союзному государству - Российская Федерация - в рамках гибридной агрессии развила как на своей территории, так и на оккупированных украинских землях целые тренировочные лагеря для наемников и боевиков.

"Поддерживая и экспортируя терроризм, Россия целенаправленно подрывает стабильность и безопасность в регионе, к которому относятся как Украина, так и Беларусь", - говорится в комментарии.

Также в МИД отметили, что Украина передала в Международный суд ООН многочисленные доказательства поддержки и финансирования РФ терроризма на оккупированных территориях Украины.

"Мы готовы к тесному международному сотрудничеству в противодействии любым проявлениям терроризма, в т.ч. с Беларусью ", - отметили в МИД.

Как сообщал УНН, 21 марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании в Беларуси боевиков, которые тренировались в Украине .

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