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У МЗС розповіли, коли очікувати зустріч в "нормандському форматі" на рівні міністрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Зустріч у “нормандському форматі” на рівні політичних директорів відбудеться у вересні цього року. Рішення про те, чи варто після цієї зустрічі організувати контакт на міністерському рівні, поки не прийнято, заявив у середу в Києві міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

У МЗС розповіли, коли очікувати зустріч в "нормандському форматі" на рівні міністрів

“Ми говоримо про поновлення наших розмов у „нормандському форматі“. У вересні відбудеться ще одна зустріч, спочатку політичних директорів, для обговорення концепції миротворчості”, — сказав міністр.

За словами Клімкіна, він декілька днів тому провів розмову з цього питання з німецьким міністром закордонних справ, а у наступні дні говоритиме з французьким главою МЗС.

“Ми думаємо про те, чи варто після цієї зустрічі безпосередньо організувати контакт на міністерському рівні. Якщо ми будемо бачити, що є достатньо пунктів для обговорення, а головне — що ми маємо просунутись, будемо говорити. Є багато ідей, одна з них — зустрітись у рамках Генасамблеї (ООН — ред.). Є і декілька інших ідей, але зараз ми працюємо над ключовими питаннями. Це безпека, звільнення наших політв’язнів і заручників і, звичайно, те, як ми бачимо послідовність розгортання миротворчої операції і її мандат”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, саміт “нормандської четвірки” за участю лідерів України, Франції, Німеччини та РФ може відбутися у Парижі, але затвердженої дати його проведення поки немає.

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