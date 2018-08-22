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В МИД рассказали, когда ожидать встречу в "нормандском формате" на уровне министров

Киев • УНН

 • 7480 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Встреча в "нормандском формате" на уровне политических директоров состоится в сентябре этого года. Решение о том, стоит ли после этой встречи организовать контакт на министерском уровне, пока не принято, заявил в среду в Киеве министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

В МИД рассказали, когда ожидать встречу в "нормандском формате" на уровне министров

“Мы говорим о восстановлении наших разговоров в „нормандском формате“. В сентябре состоится еще одна встреча, сначала политических директоров для обсуждения концепции миротворчества”, — сказал министр.

По словам Климкина, он несколько дней назад провел разговор по этому вопросу с немецким министром иностранных дел, а в последующие дни будет говорить с французским главой МИД.

“Мы думаем о том, стоит ли после этого встречи непосредственно организовать контакт на министерском уровне. Если мы будем видеть, что достаточно пунктов для обсуждения, а главное — что мы должны продвинуться, будем говорить. Есть много идей, одна из них — встретиться в рамках Генассамблеи (ООН — ред.). Есть и несколько других идей, но сейчас мы работаем над ключевыми вопросами. Это безопасность, освобождения наших политзаключенных и заложников и, конечно, то, как мы видим последовательность развертывания миротворческой операции и ее мандат”, — сказал он.

Как сообщал УНН, саммит “нормандской четверки” с участием лидеров Украины, Франции, Германии и РФ может состояться в Париже, но утвержденной даты его проведения пока нет.

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