У МЗС назвали деструктивною позицію Росії стосовно засудження нападів на місію ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У МЗС повідомили, що позиція російської сторони щодо нападів на Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ є деструктивна, тому прийнята 27 квітня Декларації на підтримку місії в Україні, позбавлена важливих для безпечної роботи Місії елементів, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС.
“Українська сторона активно підтримувала необхідність прийняття Декларації, яка засвідчує рішучу підтримку державами — учасницями ОБСЄ необхідності створення умов для місії ефективно виконувати покладений на неї мандат”, — йдеться у повідомленні.
Проте, у МЗС повідомили, що через традиційно деструктивну позицію російської сторони схвалений документ, на жаль, позбавлений важливих для безпечної роботи Місії елементів — всебічного засудження як будь-яких залякувань, нападок та атак на адресу СММ ОБСЄ так і навмисного створення перешкод для виконання спостерігачами своєї роботи, включно із обмеженням доступу до тимчасово неконтрольованої Урядом України території.
Наголошується, що того ж дня у Нью-Йорку делегація Російської Федерації також виявилася єдиною, яка виступила проти схвалення запропонованого Україною і США проекту заяви Ради Безпеки ООН для ЗМІ.
“Усі спроби української делегації знайти компромісне рішення незмінно зіштовхувалися з категоричним неприйняттям з боку РФ, яка обрала тактику затягувань і внесення заздалегідь неконструктивних правок”, — додали у прес-службі.
Нагадаємо, пострада ОБСЄ схвалила декларацію на підтримку місії в Україні.
Як повідомляв УНН, 23 квітня вранці загинув член СММ ОБСЄ під час патрулювання поблизу непідконтрольного уряду населеного пункту Пришиб у Луганській області. Один з бронеавтомобілів підірвався, ймовірно, на міні, в результаті чого загинув парамедик зі Сполучених Штатів, що працював з СММ ОБСЄ. Ще двоє членів патруля — з Німеччини та Чехії — відправилися в лікарню для медичного обстеження.