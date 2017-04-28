В МИД назвали деструктивной позицию России относительно осуждения нападений на миссию ОБСЕ

"Украинская сторона активно поддерживала необходимость принятия Декларации, которая подтверждает решительную поддержку государствами - участниками ОБСЕ необходимость создания условий для миссии эффективно выполнять возложенный на нее мандат", - говорится в сообщении.

Однако, в МИД сообщили, что из-за традиционно деструктивную позицию российской стороны одобрен документ, к сожалению, лишен важных для безопасной работы Миссии элементов - всестороннего осуждения как любых запугиваний, нападок и атак в адрес СММ ОБСЕ так и умышленного создания помех для выполнения наблюдателями своей работы, включая ограничением доступа к временно неконтролируемой Правительством Украины территории.

Отмечается, что в тот же день в Нью-Йорке делегация Российской Федерации также оказалась единственной, которая выступила против принятия предложенного Украиной и США проекта заявления Совета Безопасности ООН для СМИ.

"Все попытки украинской делегации найти компромиссное решение неизменно сталкивались с категорическим неприятием со стороны РФ, выбрала тактику затяжек и внесение заранее неконструктивных поправок", - добавили в пресс-службе.

Напомним, пострада ОБСЕ приняла декларацию в поддержку миссии в Украине.

Как сообщал УНН, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительства населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из США , работавший с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.