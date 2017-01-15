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У МЗС Франції назвали провокацією пропозицію Д.Трампа перенести посольство до Єрусалима

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив, що пропозиція обраного президента США Дональда Трампа перемістити посольство США з Тель-Авіву до Єрусалима є провокацією, що потягне за собою наслідки, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Звичайно це провокація. Я думаю, він би не зміг зробити це. Це б мало серйозні наслідки. Це питання вже не вперше на порядку денному американських президентів, але ніхто з них не дозволив собі прийняти таке рішення”, — зазначив Ж-.М.Еро.

Нагадаємо, будучи кандидатом на пост президента США від Республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв ізраїльському прем’єр-міністрові Біньяміну Нетаньяху визнати Єрусалим неподільною столицею Ізраїлю в разі обрання главою країни.

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