У МЗС Франції назвали провокацією пропозицію Д.Трампа перенести посольство до Єрусалима

“Звичайно це провокація. Я думаю, він би не зміг зробити це. Це б мало серйозні наслідки. Це питання вже не вперше на порядку денному американських президентів, але ніхто з них не дозволив собі прийняти таке рішення”, — зазначив Ж-.М.Еро.

Нагадаємо, будучи кандидатом на пост президента США від Республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв ізраїльському прем’єр-міністрові Біньяміну Нетаньяху визнати Єрусалим неподільною столицею Ізраїлю в разі обрання главою країни.