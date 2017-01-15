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В МИД Франции назвали провокацией предложение Д.Трампа перенести посольство в Иерусалим

В МИД Франции назвали провокацией предложение Д.Трампа перенести посольство в Иерусалим

Киев • УНН

 • 9428 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что предложение избранного президента США Дональда Трампа переместить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим является провокацией, что повлечет за собой последствия, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Конечно это провокация. Я думаю, он бы не смог сделать это. Это имело бы серьезные последствия. Этот вопрос уже не в первый раз на повестке дня американских президентов, но никто из них не позволил себе принять такое решение", - отметил Ж-.М.Эро.

Напомним, будучи кандидатом на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху признать Иерусалим неделимой столицей Израиля в случае избрания главой страны.

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