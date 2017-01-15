В МИД Франции назвали провокацией предложение Д.Трампа перенести посольство в Иерусалим
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что предложение избранного президента США Дональда Трампа переместить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим является провокацией, что повлечет за собой последствия, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Конечно это провокация. Я думаю, он бы не смог сделать это. Это имело бы серьезные последствия. Этот вопрос уже не в первый раз на повестке дня американских президентов, но никто из них не позволил себе принять такое решение", - отметил Ж-.М.Эро.
Напомним, будучи кандидатом на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху признать Иерусалим неделимой столицей Израиля в случае избрания главой страны.