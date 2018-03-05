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У МЗС Фінляндії запевнили, що не планують скасовувати санкції проти РФ

Київ • УНН

 • 6807 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Фінляндія не планує скасовувати або пом'якшувати санкції проти Російської Федерації, поки мінські угоди не будуть виконані. Про це під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павло Клімкін заявив голова МЗС Фінляндії Тімо Сойні, передає УНН.

"Що стосується санкцій, наша позиція незмінна. Немає жодних підстав для пом'якшення або скасування санкцій проти Росії, поки мінські угоди не будуть виконані", - заявив Т.Сойні.

Також він запевнив, що Фінляндія продовжує підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України, а також наполягає на необхідності дотримуватись режиму припинення вогню на Донбасі.

Як повідомляв УНН, Фінляндія готова надати Україні 50 млн євро на проекти у сфері освіти та відновлювальної енергетики.

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