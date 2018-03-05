В МИД Финляндии заверили, что не планируют отменять санкции против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Финляндия не планирует отменять или смягчать санкции против Российской Федерации, пока минские соглашения не будут выполнены. Об этом во время встречи с министром иностранных дел Украины Павел Климкин заявил глава МИД Финляндии Тимо Сойни, передает УНН.
"Что касается санкций, наша позиция неизменна. Нет никаких оснований для смягчения или отмены санкций против России, пока минские соглашения не будут выполнены", - заявил Т.Сойни.
Также он заверил, что Финляндия продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также настаивает на необходимости соблюдать режим прекращения огня на Донбассе.
Как сообщал УНН, Финляндия готова предоставить Украине 50 млн евро на проекты в сфере образования и возобновляемой энергетики.