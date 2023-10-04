У МЗС Австрії заявили, що досягнути миру в Україні можна лише через перемовини з рф

Цитата

"Звісно, ми сподіваємося, що дуже скоро... логіка переговорів повернеться", - заявив дипломат.

Він також додав, що мир завжди досягається за столом переговорів, ніколи на полі бою.

Водночас член українського уряду, ім'я якого видання не називає, сказав: "Навіть якщо тиск з боку Брюсселя продовжуватиме зростати, ми не вестимемо переговори!"

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "росія не зникла з карти": голова МЗС Австрії висловився щодо перемовин з рф та перспективу вступу України в ЄС