У МЗС Австрії заявили, що досягнути миру в Україні можна лише через перемовини з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг переконаний, що досягнути миру в Україні можна лише через перемовини з рф. Про це він заявив в інтерв'ю BILD, передає УНН.
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"Звісно, ми сподіваємося, що дуже скоро... логіка переговорів повернеться", - заявив дипломат.
Він також додав, що мир завжди досягається за столом переговорів, ніколи на полі бою.
Водночас член українського уряду, ім'я якого видання не називає, сказав: "Навіть якщо тиск з боку Брюсселя продовжуватиме зростати, ми не вестимемо переговори!"
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