У М'янмі вбили ще 9 протестантів: США та Британія посилили міжнародний тиск на хунту

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Сполучені Штати та Британія посилили міжнародний тиск на правлячу хунту, включивши до чорного списку підприємства, що контролюються військовими. Вони охоплюють різноманітні сектори — від видобувної промисловості до туризму і збагатила генералів.

“Ці дії будуть спеціально спрямовані на тих, хто керував переворотом, економічними інтересами військових та потоками фінансування, що підтримують жорстокі репресії бірманських військових”, — йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Щонайменше 320 людей було вбито під час репресій згідно з даними, складеними Активістською групою Асоціації сприяння політичним в’язням (AAPP).

Що було раніше

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві.

Військова хунта М’янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет. Європейський союз і Сполучені Штати ввели санкції проти офіційних осіб М’янми у зв’язку з переворотом минулого місяця і подальшим жорстким придушенням протестів. Сотні в’язнів, які були заарештовані за протест проти воєнного перевороту в М’янмі минулого місяця, були звільнені з в’язниці в Янгоні.