В Мьянме убили еще 9 протестантов: США и Великобритания усилили международное давление на хунту

Детали

Соединенные Штаты и Великобритания усилили международное давление на правящую хунту, включив в черный список предприятия, контролируемые военными. Они охватывают различные сектора — от добывающей промышленности к туризму и обогатила генералов.

“Эти действия будут специально направлены на тех, кто руководил переворотом, экономическими интересами военных и потоками финансирования, которые поддерживают жестокие репрессии бирманских военных”, — говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

По меньшей мере 320 человек были убиты во время репрессий по данным, составленным активистская группой Ассоциации содействия политическим заключенным (AAPP).

Что было раньше

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.

Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет. Европейский союз и Соединенные Штаты ввели санкции против официальных лиц Мьянмы в связи с переворотом в прошлом месяце и последующим жестким подавлением протестов. Сотни заключенных, которые были арестованы за протест против военного переворота в Мьянме в прошлом месяце, были освобождены из тюрьмы в Янгоне.