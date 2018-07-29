У М'янмі близько 50 тис. осіб залишили свої будинки через повені
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Щонайменше 50 тис. людей були змушені покинути свої будинки в М'янмі через повені, викликані безперервними зливами. Про це з посиланням на Reuters повідомляє УНН.
Повідомляється, що всього від удару стихії можуть постраждати до 100 тис. осіб
Національний комітет по боротьбі зі стихійними лихами попросив людей, що живуть поблизу річок і в низинних районах, негайно покинути свої будинки, оскільки рівень води перевищив небезпечний.
В результаті сильних злив було змито ділянку 60-метрового бетонного мосту на півночі країни, в той час як в центральному районі сильно постраждали рисові поля і дороги. Багато сіл виявилися повністю затопленими.
Нагадаємо, у місті Пологи Запорізької області через зливу затоплено понад 60 приватних будинків.