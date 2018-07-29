В Мьянме около 50 тыс. человек покинули свои дома из-за наводнения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Не менее 50 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в Мьянме из-за наводнений, вызванных непрекращающимися ливнями. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает УНН.
Сообщается, что всего от удара стихии могут пострадать до 100 тыс. человек
Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями попросил людей, живущих вблизи рек и в низменных районах, немедленно покинуть свои дома, поскольку уровень воды превысил опасный.
В результате сильных ливней был смыт участок 60-метрового бетонного моста на севере страны, в то время как в центральном районе сильно пострадали рисовые поля и дороги. Многие деревни оказались полностью затопленными.
Напомним, в городе Пологи Запорожской области из-за ливня затоплены более 60 частных домов.