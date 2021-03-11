У МВС заявили, що не взаємодіють із сайтом "Миротворець"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що їхні структурні підрозділи не здійснюють підтримку роботи сайту “Миротворець”. Про це повідомили в МВС у відповідь на запит Радіо Свобода, передає УНН.
Цитата:
“Інформаційні ресурси єдиної інформаційної системи МВС із даними центру "Миротворець“ не інтегруються, взаємодія з центром "Миротворець“ не здійснюється і його інформація у діяльності не використовується”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Як зазначається, таку відповідь МВС надало на запит про офіційну позицію міністерства щодо заклику Європарламенту заборонити діяльність сайту “Миротворець”. Заклик міститься в резолюції Європарламенту щодо України від 11 лютого 2021 року.
Що таке "Миротворець"
Сайт “Миротворець” створений у 2014 році, позиціонує себе як інтернет-представництво Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки громадян. Центр є громадською організацією і відомий також збором даних про підозрюваних донбаських і кримських сепаратистів та іноземних громадян, що їх підтримують, пише видання.
У 2016 році посли країн "Великої сімки" (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, США і Японія) зробили заяву, у якій вказали на занепокоєння з приводу розкриття персональних даних журналістів на сайті "Миротворець".