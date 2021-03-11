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У МВС заявили, що не взаємодіють із сайтом "Миротворець"

У МВС заявили, що не взаємодіють із сайтом "Миротворець"

Київ • УНН

 • 14919 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що їхні структурні підрозділи не здійснюють підтримку роботи сайту “Миротворець”. Про це повідомили в МВС у відповідь на запит Радіо Свобода, передає УНН.

Цитата:

“Інформаційні ресурси єдиної інформаційної системи МВС із даними центру "Миротворець“ не інтегруються, взаємодія з центром "Миротворець“ не здійснюється і його інформація у діяльності не використовується”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначається, таку відповідь МВС надало на запит про офіційну позицію міністерства щодо заклику Європарламенту заборонити діяльність сайту “Миротворець”. Заклик міститься в резолюції Європарламенту щодо України від 11 лютого 2021 року.

Що таке "Миротворець"

Сайт “Миротворець” створений у 2014 році, позиціонує себе як інтернет-представництво Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки громадян. Центр є громадською організацією і відомий також збором даних про підозрюваних донбаських і кримських сепаратистів та іноземних громадян, що їх підтримують, пише видання.

У 2016 році посли країн "Великої сімки" (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, США і Японія) зробили заяву, у якій вказали на занепокоєння з приводу розкриття персональних даних журналістів на сайті "Миротворець".

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