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21:00 • 46782 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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В МВД заявили, что не взаимодействуют с сайтом "Миротворец"

В МВД заявили, что не взаимодействуют с сайтом "Миротворец"

Киев  •  УНН

 • 14908 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что их структурные подразделения не осуществляют поддержку работы сайта "Миротворец". Об этом сообщили в МВД в ответ на запрос Радио Свобода, передает УНН.

Цитата:

"Информационные ресурсы единой информационной системы МВД данными центра "Миротворец" не интегрируются, взаимодействие с центром "Миротворец" не производится и его информация в деятельности не используется", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, такой ответ МВД предоставило на запрос об официальной позиции министерства относительно призыва Европарламента запретить деятельность сайта "Миротворец". Призыв содержится в резолюции Европарламента по Украине от 11 февраля 2021 года.

Что такое "Миротворец"

Сайт "Миротворец" создан в 2014 году, позиционирует себя как интернет-представительство Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан. Центр является общественной организацией и известный также сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживают, пишет издание.

В 2016 году послы стран "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, США и Япония) сделали заявление, в котором указали на беспокойство по поводу раскрытия персональных данных журналистов на сайте "Миротворец".

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