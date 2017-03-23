У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Правоохоронні органи України проводять комплекс заходів для затримання другого підозрюваного у вбивстві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” заявив радник глави МВС Антон Геращенко, передає УНН.
“Зараз проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів для того, щоб затримати другу людину, яка брала участь в організації цього вбивства”, — сказав він.
За словами А.Геращенка, вся інформація з цього питання є таємницею слідства, оскільки, якщо “її розповісти в прямому ефірі, то кілер, можливо, накладе на себе руки або його хтось вб’є”.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, було поранено двох людей — охоронця Д.Вороненкова і стрілка.