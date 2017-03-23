У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Правоохоронні органи України проводять комплекс заходів для затримання другого підозрюваного у вбивстві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” заявив радник глави МВС Антон Геращенко, передає УНН.

“Зараз проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів для того, щоб затримати другу людину, яка брала участь в організації цього вбивства”, — сказав він.

За словами А.Геращенка, вся інформація з цього питання є таємницею слідства, оскільки, якщо “її розповісти в прямому ефірі, то кілер, можливо, накладе на себе руки або його хтось вб’є”.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей — охоронця Д.Вороненкова і стрілка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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