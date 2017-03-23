В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Правоохранительные органы Украины проводят комплекс мероприятий по задержанию второго подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник главы МВД Антон Геращенко, передает УНН.
"Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для того, чтобы задержать второго человека, который принимал участие в организации этого убийства", - сказал он.
По словам А.Геращенко, вся информация по этому вопросу является тайной следствия, поскольку, если "ее рассказать в прямом эфире, то киллер, возможно, покончит с собой или его кто-то убьет".
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелявший.