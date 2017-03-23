В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова

"Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для того, чтобы задержать второго человека, который принимал участие в организации этого убийства", - сказал он.

По словам А.Геращенко, вся информация по этому вопросу является тайной следствия, поскольку, если "ее рассказать в прямом эфире, то киллер, возможно, покончит с собой или его кто-то убьет".

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелявший.